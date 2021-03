Francis Scott Fitzgerald è stato uno dei più grandi scrittori statunitensi del ventesimo secolo. Conosciuto soprattutto per “Il Grande Gatsby”, è autore di innumerevoli romanzi e racconti. “La crociera del Rottame Vagante” è un breve racconto di viaggio in cui si ritrovano lo stile e le trovate narrative tipiche dello scrittore nato nel Minnesota. Francis e sua moglie Zelda decidono di andare a trovare i parenti in Alabama, percorrendo in macchina gran parte della East Coast. Si tratta di un tragitto per cui oggi impiegheremmo più di 17 ore e che negli anni Venti deve essere stato sicuramente molto impegnativo. Il Rottame Volante è questa auto, un catorcio vero e proprio, tenuto insieme da una misteriosa forza, che porta i due viaggiatori attraverso un’America in parte scomparsa, in parte sempre la stessa. Il racconto è piacevole e vivace, una piccola perla di cultura, humor, stile letterario. Per impreziosire la propria biblioteca.

Se fosse cibo:

Pannocchie al burro: come immaginare un piatto più adatto per questo viaggio?

Racchiuso in una frase:

Il mio affetto è per te, Rottame Vagante – per te e per tutti gli ornamenti scomparsi che hanno illuminato la mia giovinezza e brillato di speranza e di promesse lungo le strade che ho percorso, strade che si stendono ancora immobili, meno bianche, meno affascinanti. Sotto le stelle e il tuono e il sole ricorrente e immancabile. (p. 99)

Edizione Utilizzata:

Francis Scott FITZGERALD, La crociera del Rottame Vagante, Editori Riuniti/Sellerio, Roma 1997

Dove trovare il libro:

