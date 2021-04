Ancora un’intimidazione ai danni dell’azienda di trasformazione di prodotti agricoli di Carapelle, OP Natura Dauna, della famiglia Sgarro. Alle ore 22.30 circa della serata del 1° aprile, una bomba è stata fatta esplodere nei pressi del gabbiotto di ingresso dello stabilimento di Via Ordona. L’esplosione è stata avvertita distintamente in tutta Carapelle e anche nei Comuni limitrofi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’are, in collaborazione con i volontari della CISA, e i Carabinieri per raccogliere elementi utili alle indagini. Oltre ai danni alla struttura, fortuntamente non si registrano persone ferite.

Non è il primo atto intimidatorio che subisce l’azienda. Quasi un anno fa, il 30 aprile 2020, l’azienda subì un rogo importante – sempre di natura dolosa – a causa del quale furono bruciati circa 4 mila cassoni per la raccolta di ortaggi.