Sono due i Comuni della provincia di Foggia che, stando a quanto riportato dal quotidiano bollettino epidemiologico della Regione Puglia, risultano di colore bianco, ovvero senza casi di Covid-19 accertati. Sono Celle San Vito e Roseto Valfortore che risultano attualmente covid-free, in un momento in cui quasi tutta la Regione Puglia è colorata di rosso.

Questi comuni sono stati certamente favoriti dalla bassa densità abitativa ma anche dall’attenzione dei propri concittadini, la stessa che continuano a richiedere dalla pagina ufficiale del Comune di Roseto Valfortore, nonostante i numeri attualmente non destino preoccupazione. “Anche se solo da ieri Roseto sembra risultare zona bianca (zero contagi) dal bollettino regionale, è importante precisare che questa situazione perdura già da diversi mesi, il che significa che ognuno di noi sta facendo la sua parte e che bisogna continuare di questo passo” – si legge sulla pagina del Comune dei Monti Dauni.

Poi l’invito della sindaca Lucilla Parisi a continuare su questa strada per non ritornare in situazioni già riscontrate in precedenza. “Continuiamo a tenere sempre alta la guardia, limitiamo al massimo le nostre uscite, se non strettamente necessarie, e continuiamo ad osservare tutte le disposizioni del governo. E’ solo questa la strada da percorrere per un ritorno alla normalità (vaccini a parte)”.