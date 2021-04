E’ venuto a mancare all’età di 93 anni Efrem Lucio Iascone, medico di Ascoli Satriano, nonché ex sindaco della città dei Grifoni. L’attuale primo cittadino, Vincenzo Sarcone, ha diffuso un manifesto di cordoglio per questo politico di altri tempi, ammirato e ben voluto da tutti, che è ricordato soprattutto per aver fondato un presidio medico molto importante per tutti i cittadini ascolani.

Nato ad Ascoli Satriano nel 1928, Iascone ha dedicato la sua vita alla medicina, laurendosi presso l’Università di Bologna nel 1954 e ottenendo la specializzazione in pediatria. Anche con l’esperienza amministrativa da sindaco ha portato lustro e benessere alla cittadina dei Monti Dauni, trasferendo a Palazzo di Città la sua personalità determinata ma sempre rispettosa. Dopo il suo pensionamento, la clinica privata di Ascoli Satriano è stata assorbita dal Gruppo Telesforo. Oggi la comunità ascolana si stringe attorno al dolore dei suoi familiari.