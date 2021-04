Il Governatore Michele Emiliano ha rimarcato il dato dell’ultimo bollettino regionale dei contagi da Covid-19, facendo notare un cambio di tendenza per ciò che riguarda la Puglia. “Finalmente – afferma il presidente della Regione – dopo 5 settimane difficilissime, la curva dei contagi ha cominciato la sua discesa: nel mese di marzo sono stati diagnosticati complessivamente 49.092 casi positivi, oltre 10.000 in più dei casi che avevamo registrato a novembre. In Puglia, la terza ondata è cominciata con circa due settimane di ritardo rispetto ad altre regioni: in questo momento, il numero delle infezioni sta finalmente diminuendo anche da noi e in tutte le province, anche se con velocità diverse”.

Per questo motivo, nei prossimi giorni ci si attende una riduzione della pressione sugli ospedali e anche di vedere finalmente calare il numero dei decessi. “Il covid – afferma Emiliano – ha messo tutti (in Italia e nel mondo) di fronte al fatto, drammatico, che una percentuale compresa tra il 2 e il 3% dei nuovi casi diagnosticati oggi andrà incontro a decesso dopo due settimane. Per questo ci sono le misure di contenimento, per fare in modo di ridurre al massimo il numero dei contagi. Se l’andamento dei contagi rimanesse stabile, tra 7 giorni in Puglia ci aspettiamo di scendere sotto i 200 casi per 100.000 abitanti e tra 14 giorni sotto i 150 casi per 100.000 abitanti. Ma il nostro obiettivo dev’essere quello di far abbassare ancora di più la curva, per ridurre al minimo il carico di malattia: questo potrà accadere solo se continueremo, anche nei prossimi giorni, quando verosimilmente le restrizioni verranno allentate anche in Puglia, a mantenere la massima attenzione verso il rispetto delle misure di prevenzione, e a non dare occasione al virus di continuare a diffondersi attraverso i contatti”.

Nel frattempo il Governatore ha fatto sapere che le dosi di vaccino Pfizer e Moderna siano ormai prossime all’esaurimento. Ecco perché il presidente pugliese ha scritto al commissario all’emergenza, il generale Figliuolo, per richiedere nuovi approvvigionamenti e continuare così la campagna vaccinale secondo quanto programmato. Da sabato a lunedì scorso la Puglia ha somministrato oltre 84mila dosi di vaccino, seguendo il target assegnato dal Commissario Figliuolo di 20mila dosi al giorno. Ma i numeri della Puglia, anche in confronto ai dati delle altre Regioni, sono ancora in deficit, per cui è necessario aumentare il passo.