Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in Via Due Giugno ad Orta Nova, una via molto frequentata poiché sulla stessa insistono l’ufficio postale e l’Istituto Olivetti. A darne notizia è stato il sindaco Domenico Lasorsa dalla pagina Facebook dell’Amministrazione Comunale.

“Vi informiamo che proprio questa mattina sono partiti i lavori in via due giugno di rifacimento, ed ampliamento, di un tratto dei marciapiedi nella zona postale” – si legge su Facebook. “Per anni in quella zona tanti cittadini, spesso anziani, sono stati protagonisti di situazioni di incolumità a causa del dissesto degli stessi marciapiedi. Con questi lavori l’obiettivo è evitare che si verifichino nuovamente le stesse situazioni di disagio. I lavori continueranno, successivamente, in via Kennedy”.