Dopo mesi di chiusura e dopo gli ultimi lavori riguardanti le fonti luminose e le alberature riapre finalmente la villa comunale di Orta Nova. Ad annunciarlo è stato il sindaco Domenico Lasorsa in un video messaggio rivolto ai cittadini ortesi. Il polmone verde di Via Stornara riaprirà a partire dalla giornata del 29 aprile e rimarrà aperta nelle more di quelle che saranno le restrizioni dettate dalla situazione pandemica.

“Avevamo promesso che l’avremmo riaperta alla prima occasione utile e così è stato” – ha affermato il primo cittadino di Orta Nova. “Infatti dopo il passaggio in zona arancione della nostra Regione abbiamo immediatamente provveduto a riaprirla”. La villa rimarrà aperta tutti i giorni a partire dalle ore 6.30 di mattina fino alle 22 di sera. A garantire l’apertura e la chiusura della villa comunale saranno alcuni dei percettori del reddito di cittadinanza, impiegati di recente in varie mansioni di pubblica utilità.

“In villa – sottolinea il sindaco – sono stati eseguiti diversi lavori di messa in sicurezza, come ad esempio il miglioramento della pubblica illuminazione, con circa 100 punti luce e l’installazione di 20 videocamere di sorveglianza. In più si è provveduto al taglio dell’erba e allo sfoltimento degli alberi. Questi lavori siamo stati costretti a rivederli in quanto quelli precedenti sono stati ritenuti limitati”.

