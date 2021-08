ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Sono 44 le studentesse e gli studenti di primo e secondo grado della scuola secondaria e gli universitari che mercoledì 4 agosto, dalle ore 17.30 nel Parco San Mauro, riceveranno le borse di studio che il Comune di Orsara di Puglia ha istituito per premiare i più meritevoli. L’iniziativa è parte integrante di “Scuola Felice”, il piano elaborato dall’amministrazione comunale – e attivo ormai da tre anni – per favorire il diritto allo studio sia con aiuti alle famiglie economicamente svantaggiate sia premiando il merito. Sarà completata la distribuzione delle borracce ecologiche che, quest’anno, verranno assegnate ai bambini del primo anno della scuola d’Infanzia. Lo scorso anno furono già date a tutti, per cui dal 2021 saranno assegnate a bambine e bambini che iniziano il loro percorso scolastico.

“Si tratta di una misura importante”, ha dichiarato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. “Investiamo nella formazione culturale e nell’educazione civica dei nostri bambini e dei nostri giovani: loro sono il futuro, il patrimonio più importante da far crescere secondo valori che includono la coscienza ambientale, la partecipazione democratica e la solidarietà”.

L’ESTATE ORSARESE. Intanto, è stato ufficializzato il calendario dell’Estate Orsarese, iniziata con il ritorno del FineConfine Festival e le sue due sezioni dedicata l’una al teatro per gli adulti, l’altra a letture, laboratori, giochi e rappresentazioni teatrali in cui a essere protagonisti sono i più piccoli.

Mercoledì 4 agosto, alle 21.30, nel Cortile del Palazzo Baronale tornerà anche il Festival Jazz dei Monti Dauni: nella prima serata, sul palco salirà Lisa Manosperti Quartet con “Fado Project”; il 5 agosto, stessa location e medesimo orario per Gianna Montecalvo Quartet e lo spettacolo musicale “Jazz p donna: viaggio nell’universo del jazz vocale; l’8 agosto il Festival si sposterà nel Bosco Acquara dove, dalle 11.30, Mamas Duo proporrà “Donne in musica”.

BOSCHI MAGICI. Nell’ambito del FineConfine Festival, fino al 28 agosto si svolgerà il programma dedicato ai più piccoli: “Boschi magici, letture fantastiche e tanto altro per bambine e bambini”. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita, occorre la prenotazione contattando i seguenti recapiti di telefonia mobile: 347.2355349 o 320.2654099. Il 6 agosto, dalle 10.30, sarà Parco San Mauro la location che accoglierà letture e giochi; alle 21, invece, tutti nel Cortile del Palazzo Baronale per lo spettacolo teatrale per bambini “Danzando con l’arte”. Il 7 agosto, alle 10.30, nuova iniziativa al Parco San Mauro e, alle 18.30, nuovo spettacolo teatrale “Buchi baci mani voci”. Letture, giochi nel bosco, spettacoli e laboratori sono in programma anche l’8, 9, 14, 21 e 28 agosto.

LE ALTRE INIZIATIVE. L’8 agosto, alle ore 9.30, nuova escursione nei boschi di Orsara di Puglia a cura di Ortovolante. Nella stessa giornata, ma alle ore 17, “Camminata della salute” a cura di Orsara Soccorso. Il 10 agosto un doppio appuntamento nel Cortile di Palazzo Baronale: alle ore 18, la presentazione del libro di Michele Pilla “Londra, fermata per l’Inferno”; alle 21.30, omaggio al tango argentino con lo spettacolo “Tango alSur”. Nelle giornate che seguiranno, sono in programma le iniziative del Gruppo Storico Orsarese, lo spettacolo di Roberta Mancini e Pier Luigi Vannella con Carsinging e Santino Caravella. Spettacoli comici, serate culturali, tornei sportivi ed escursioni si susseguiranno praticamente ogni giorno lungo tutto il mese di agosto, ma con iniziative in programma anche a settembre e ottobre.

Comunicato Stampa