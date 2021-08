(Immagine di Repertorio) – “Con grande rammarico vi informo che ieri purtroppo sono andati a fuoco diversi ettari dei nostri meravigliosi boschi, che sono per le nostre comunità patrimonio che non ha prezzo. La situazione è comunque sotto controllo e colgo l’occasione per ringraziare i Vigili del Fuoco e tutti coloro che con il loro incessante e proficuo lavoro, mettendo a rischio la propria incolumità, si adoperano per la mostra sicurezza”.

Sono le parole di Rocco Grilli, sindaco di Castelluccio Valmaggiore, località dei Monti Dauni che, insieme ad altri centri limitrofi, nelle ultime ore. è stata interessata da alcuni incendi nelle aree boschive. “Le azioni sconsiderate di gente senza scrupoli rischiano di farci perdere quel polmone verde che da secoli ci garantisce bellezza ed aria pura” – continua il primo cittadino.

“Grazie al lavoro proficuo ed incessante dei Vigili del Fuoco e dei volontari che, mi preme sottolinearlo, mettono a rischio la propria incolumità, la situazione è ora sotto controllo. La mia solidarietà anche ai colleghi Sindaci di Faeto, Roseto Valfortore e Biccari, con i quali ho condiviso la rabbia e la preoccupazione per situazioni che purtroppo si ripresentano spesso in questo periodo dell’anno”.

Comunicato Stampa