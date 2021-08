(Foto Calcio Foggia 1920) – La prima partita ufficiale della stagione 2021-2022 del nuovo Foggia targato Zeman si è conclusa con una vittoria. Infatti, la compagine rossonera ha avuto la meglio sulla formazione della Paganese, nel match valevole per la Coppa Italia di Serie C. Allo stadio Zaccheria (finalmente con i tifosi presenti) la squadra di casa si è imposta per 2-0, con una rete per tempo: di Merkaj e Merola le marcature.

Sebbene fosse soltanto il primo vero impegno per la squadra pugliese, si sono già visti i primi concetti di gioco trasmessi dal mister boemo. La scelta del 4-3-3, oltre ad esaltare le qualità dei tre attaccanti, ha messo in luce anche le prestazioni di Markic e Petermann, già padroni della difesa e della mediana. Adesso cresce l’attesa per quelle che sarà la nuova stagione del Foggia, chiamato a non far rimpiangere comunque la buona annata dello scorso campionato.

L’esordio del Foggia è previsto per il 28 agosto, sul campo del Monterosi, alle ore 20:30, per la prima partita di Campionato di Serie C girone C. Mentre, in virtù dell’ultima vittoria, i rossoneri avanzano al secondo turno di Coppa, dove se la vedranno con l’Acr Messina, che a sorpresa ha sconfitto in trasferta la Juve Stabia. Una nuova stagione è ai nastri di partenza, dove arriverà questo Foggia?