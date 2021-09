Sono state ufficializzate le liste dei candidati che concorreranno al rinnovo dell’assise consigliare di Candela. Nel Comune dei Monti Dauni ci sono due candidati sindaci, due personalità politiche che hanno già indossato la fascia tricolore nel centro del subappennino: sono Nicola Gatta, sindaco uscente e Presidente della Provincia di Foggia e Savino Santarella (detto Nino).

Quest’ultimo ha già ricoperto il massimo incarico comunale dal 2001 al 2011, tra l’altro proprio con l’attuale primo cittadino che era vicesindaco. Adesso si trovano faccia a faccia per una contesa politica che sarà sicuramente avvincente, al contrario dell’ultima che ha visto l’attuale sindaco ottenere soltanto il quorum necessario in quanto non vi erano altre liste avversarie.

Di seguito le liste con i candidati consiglieri:

LISTA N.1 – CANDELA PROTAGONISTA – SANTARELLA SINDACO

Favatà Rosaria, Giampaolo Luigi, Lapenda Fabrizio, Marano Maria Assunta Rosaria, Marrese Daniele Pio, Petrillo Antonio, Santarella Ercole Antonio, Scorpo Marinella, Solazzo Gaetano, Soldo Alessandro Rocco.

LISTA N.2 – NICOLA GATTA SINDACO

Capocasale Pasquale, Cicerone Gabriella, Cornacchia Dino, De Vitto Giuseppe, Di Leva Nicola, Di Sapio Pasquale, Favata’ Leonardo, Letizia Michele, Melchionna Donata, Strazzella Angelo

Di seguito le dichiarazioni dei due candidati sindaci all’atto della presentazione delle liste.

“Oggi è un giorno speciale, perché ho ufficializzato la mia candidatura a Sindaco” – afferma Nicola Gatta. “Con me ci saranno altri 10 amici, che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità con responsabilità, umiltà e determinazione. Ora il futuro di Candela e della Capitanata è nelle vostre mani, sono certo che lo continueremo a scrivere insieme”.

“Abbiamo da poco presentato la nostra lista che concorrerà alle elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi” – sottolinea Nino Santarella. “É una lista forte, coesa e rappresentativa di tutta la comunità candelese. Siamo pronti a dare battaglia politica in questa campagna elettorale. Noi ci siamo, ufficialmente, ora tocca a voi”.