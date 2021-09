(Foto Calcio Foggia 1920) – Buona la seconda per il Foggia targato Zeman che ritorna tra le mura amiche dello Zaccheria e trova la vittoria contro il Potenza con una prestazione convincente, dopo lo scialbo 0-0 dell’esordio. I rossoneri, nonostante il largo punteggio di 4-1, hanno però sofferto le sortite offensive degli ospiti che si sono comunque fatti valere soprattutto nella prima frazione di gioco.

PRIMO TEMPO. I Satanelli hanno sbloccato il match in apertura del primo tempo, già al 4° minuto, con Alexis Ferrante bravo a svettare di testa sul cross preciso dalla destra di Merkaj. Il nuovo tema tattico della squadra rossonera sembra essere quello della verticalità e delle imbeccate alle spalle dei difensori avversari. Al minuto 35 il Foggia reclama un calcio di rigore per presunto fallo di mano in area, ma l’arbitro dice di proseguire. Il primo tempo si conclude con una bella occasione per Ferrante, che sfiora il palo con un rasoterra velenoso. La nuova punta rossonera, insieme a Merkaj, è sicuramente tra i più positivi della partita.

SECONDO TEMPO. Il Potenza per tutta la prima frazione di gioco ha comunque tenuto in apprensione la difesa rossonera, con inserimenti pungenti scaturiti da calci piazzati. Ma nella ripresa gli ospiti finalmente riescono a capitalizzare e a trovare il pari con Ricci che sfrutta una finta di corpo di un compagno e fa partire un tiro preciso che si spegne alle spalle di Alastra. Il pareggio sveglia gli uomini di Zeman che si riversano in avanti per trovare il nuovo vantaggio. Il Jolly lo pesca Davide Petermann che fa partire un tiro spettacolare da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali, gli uomini in maglia rossonera possono sorridere al minuto 68. Dopo tre minuti il punteggio diventa più rotondo con lo scambio al limite dell’area piccola che porta al gol di Merkaj tutto solo davanti alla porta sguarnita. Il Foggia la chiude con la rete del suo 10, Alessio Curcio, al termine di una perfetta azione di contropiede.

Iniziano a vedersi i primi schemi del tecnico boemo, con scambi rapidi tra i calciatori e verticalità. Il Foggia vince una bella partita anche dopo la sofferenza del primo tempo. Adesso il prossimo ostacolo è rappresentato dalla Turris sabato 11 settembre sempre in casa.