Ascoli Satriano ancora una volta ambasciatore della bellezza storico-artistica della Puglia. Il sito di Faragola, con il documentario del regista Antonio Fortarezza, sarà protagonista dell’annuale appuntamento di Firenze Archeofilm, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia-Arte-Ambiente, organizzato da Archeologia Viva, in programma a Firenze dall’8 al 12 settembre.

«A Firenze si mette in mostra la bellezza di un sito che l’attuale amministrazione comunale ha avuto premura di recuperare dopo il devastante incendio del 2017. Non a caso, l’appuntamento toscano arriva alla vigilia dell’avvio dei lavori di ripristino, grazie ai fondi previsti dal CIS Capitanata, di un luogo di grande interesse storico non solo per la Città di Ascoli Satriano», sostiene il sindaco avv. Vincenzo Sarcone.

Al documentario “La Villa di Faragola” l’onore di aprire l’edizione 2021 del Festival fiorentino che prevede incontri con registi e produttori, oltre a un’ampia rassegna cinematografica con 60 film selezionati a livello mondiale, ‘tradotti e doppiati in italiano e in original sound’. La proiezione del documentario sul sito di Faragola è prevista al Cinema La Compagnia di Firenze.

Comunicato Stampa