La manifestazione Stramurales non è soltanto arte, ma anche integrazione. Lo racconta la storia di Dennis, un ragazzo di origini rumene che è diventato il migliore amico di Alaniz, un muralista argentino che durante tutta la kermesse ha soggiornato in quel di Stornara per aggiungere un sua opera alle tante già presenti. L’artista ha postato su You Tube un video molto toccante che racconta le lunghissime giornate stornaresi, fatte di pittura sui ponteggi, sempre in compagnia di questo ragazzino che si è letteralmente innamorato del suo lavoro.

In uno dei Comuni con la maggiore presenza di stranieri, soprattutto in corrispondenza del culmine dei lavori stagionali, il fattore ‘integrazione’ diventa fondamentale per il quieto vivere. Lo hanno capito anche gli ospiti di questa kermesse internazionale di arte che ogni anno giungono in paese. In questo contesto fa riflettere il racconto del muralista argentino che in Dennis ha visto uno spaccato di quotidianità, fatto di incontri, di curiosità, ma anche di isolamento e vita di strada.

“Poco prima di iniziare ho incontrato Dennis, trascorre la maggior parte del tempo in strada da solo e quindi ha iniziato a seguirmi ovunque. La mia idea del murales era quella di raccontare la mia storia da bambino, ma poi ho voluto inserire anche quella di Dennis” – afferma Alaniz nel suo video che ha lasciato senza parole tutti gli organizzatori dell’evento. Da oggi in poi, dunque, sulla parete della palestra della scuola, l’opera di Alaniz racconterà la storia del piccolo Dennis e parimenti quella di tutti i bambini ospiti di una terra che spesso si dimentica di loro.

