Uno spazio espositivo per mettere in mostra le eccellenze agroalimentari del territorio, in modo tale che siano i produttori stessi ad avere un contatto diretto con il fruitore finale. E’ il nuovo Mercato della terra dei Monti Dauni, inaugurato lo scorso 4 settembre in Piazza Matteotti a Biccari ed inserito nel circuito Slow Food.

Una quindicina i produttori che ne hanno fatto parte al primo appuntamenti, tutti provenienti da diverse località dei Monti Dauni. Propongono olio, vino, zafferano, formaggi di capra, miele, infusi, marmellate ed altre eccellenze del subappennino, con prodotti a km zero e di qualità eccellente. Il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, in un ottica di valorizzazione dei prodotti locali.

“Dietro i banchetti stracolmi di ogni bontà ci sono le storie personali di produttori coraggiosi ed appassionati; di aziende che hanno scelto di restare in questo territorio senza fare troppi calcoli a difendere la qualità e l’identità dei nostri sapori” -afferma il primo cittadino – “spesso sono giovani d’avanguardia che ci raccontano di radici familiari profonde e, al tempo stesso, di una grandissima voglia di esserci nel futuro di questa Terra. Il nostro compito è stare dalla loro parte. È un atto Politico nel senso migliore del termine”.

L’appuntamento con il mercato della terra è mensile: dopo l’inaugurazione, a partire da ottobre, il mercato si svolgerà ogni seconda domenica del mese. Nei mesi autunnali e invernali si svolgerà tra le ore 11 e le 15, mentre nei mesi estivi sarà spostato alla sera, tra le 18 e le 23.