Le attività inserite nella proposta “La Strada della cultura”, connettono i luoghi culturali della provincia di Foggia che fanno parte del “Circuito Mira”: Museo Archeologico Herma di Ordona, il Museo Valle del Celone di Castelluccio Valmaggiore e la Torre Normanna di Pietramontecorvino. In collaborazione con i 3 comuni, la proposta mira a connettere luoghi apparentemente lontani, per condividere esperienze, cittadini, reperti e le straordinarie storie del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi scopritori, dall’età daunia a quella medievale.

Un’unica strada che avvicina i beni culturali a tutti e crea vera inclusione. Particolare focus, con le attività nel Museo Valle del Celone, si farà anche sulle bellezze naturalistiche della valle del Celone, torrente che nasce sui Monti Dauni per raccontare la flora e la fauna di questa incantevole valle. Si intrecciano i territori e le strade per avvicinare a tutti la conoscenza.

La proposta è anche fortemente inclusiva perché sono coinvolti giovani professionisti del settore culturale (archeologi, naturalisti, esperti di storia dell’arte e dell’antichità). Luoghi apparentemente lontani dialogheranno tra loro per avvicinare l’archeologia, la storia e le scienze naturali con diverse modalità comunicative (anche tattili) a tutti. Sabato 25 dalle 16 alle 19, in particolare, la Strada della Cultura consentirà a più di 100 bambini/e dei Campi Estivi dei 3 comuni coinvolti, di visitare in circolo i luoghi del Circuito Mira.

I viaggi organizzati in collaborazione con i Comuni, sono: i bambini di Ordona visiteranno la Torre di Pietramontecorvino ; i bambini di Pietramontecorvino visiteranno il Museo Valle del Celone di Castelluccio Valmaggiore ; i bambini di Castelluccio Valmaggiore visiteranno il Museo Archeologico Herma di Ordona . Si mette così in circolo la conoscenza!!!

Aperture del Museo Archeologico Herma di Ordona, il Museo Valle del Celone di Castelluccio Valmaggiore e la Torre Normanna di Pietramontecorvino: Sabato 25 – dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 – Domenica 26 – dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Per informazioni contattare la Segreteria di Mira

Telefono 328.9072422

email. segreteria.apsmira@gmail.com