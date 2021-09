I Comuni dei Cinque Reali Siti hanno diffuso i dati della Regione Puglia relativi ai cittadini che hanno preso parte alla campagna vaccinale anti Covid-19. I numeri rilevati nei centri del comprensorio si assestano sulle medesime percentuali registrate nel resto della provincia, con ben poche persone rimaste senza vaccinazioni. A costoro si sono rivolti i sindaci per sensibilizzare a nuove adesioni e per garantire una copertura maggiore della popolazione.

ORTA NOVA. Ad Orta Nova su 15087 persone che rientrano nelle fasce d’età vaccinabili, 12119 (80%) hanno concluso il ciclo vaccinale. Restano soltanto 2896 persone da vaccinare che corrispondono al 19,20%. La fascia d’età che ha risposto meglio è quella 70-79 con copertura 99,85%, mentre quella che ha risposto peggio è 30-39 con il 69,35% dei vaccinati.

STORNARA. In base ai dati regionali a Stornara risultano non ancora vaccinate 1357 persone su un totale di 5014. La percentuale dei vaccinati si attesta quindi al 73%. Stando ai dati forniti dal sindaco Rocco Calamita ci sarebbero ancora 322 over 30 (fino a 39 anni) da vaccinare e 257 over 20 (fino a 29 anni) che non hanno ancora ricevuto il vaccino.

CARAPELLE. I dati della Regione Puglia dicono che a Carapelle, su 5825 persone, 4266 (il 73,23%) hanno ricevuto la prima dose del vaccino, mentre hanno completato il ciclo vaccinale 3547 persone. Nel dettaglio, devono essere ancora vaccinati 38 over 80, 38 over 70, 133 over 60, 201 over 50, 234 over 40, 392 over 30, 323 over 20, 195 over 12.

STORNARELLA. A Stornarella su 4543 persone vaccinabili 3564 sono quelle che hanno acconsentito all’inoculazione, 979 quelle ancora da vaccinare. La percentuale di vaccinati, quindi, si attesta sul 78,45%. Per fasce d’età ci sono 6 over 70 da vaccinare, 7 over 80 da vaccinare e 234 over 40 da vaccinare.