Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 23 settembre, presso Palazzo Dogana la tavola rotonda di presentazione del progetto, promosso dalla Compagnia Exsultanti, per la candidatura dei rosoni di Puglia a Patrimonio Mondiale UNESCO. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Foggia ed organizzato dal club UNESCO di Foggia ha richiamato numerosissimi partecipanti.

In tale occasione è stato presentato dal dott. Gelormini, presidente dalla Compagnia Exsultanti, il progetto ed il dossier di richiesta per il riconoscimento di 33 rosoni di Puglia quale patrimonio Mondiale Unesco. Tra questi, è presente anche il rosone della nostra Basilica Concattedrale di Bovino. Sono 6 in totale i rosoni di Capitanata: Bovino, Troia, Lucera, San Severo, Cerignola e Siponto.I rosoni candidati fanno parte di un vasto patrimonio storico, religioso e culturale che coinvolge la Puglia dalla Capitanata fino alla terra d’Otranto.

L’ambiziosa iniziativa promossa dalla Compagnia degli Exsultanti punta al coinvolgimento delle comunità locali per stimolare consapevolezza e passione per il patrimonio culturale e identitario pugliese ed ha l’obiettivo di creare una grande Via dei Rosoni dove il turista possa soffermarsi e apprezzare il valore storico e culturale delle nostre chiese. Sarà un percorso molto lungo e articolato, ma siamo consapevoli che sarà per Bovino, per i Monti Dauni e per la Puglia intera un grande percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e identitario pugliese unico nel suo genere.

Comunicato Stampa