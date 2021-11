Sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco la scorsa notte a Stornara, in zona 167. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che i proiettili fossero indirizzati verso l’autovettura di una libera professionista del centro dei Reali Siti, già vittima di altri episodi intimidatori negli scorsi giorni.

Ignote le cause che hanno determinato l’accuduto. Sul posto i Carabinieri per raccogliere elementi utili all’indagine. Soltanto qualche giorno fa a Stornara è stato in visita il Prefetto, Carmine Esposito, per fare il punto sull’emergenza di ordine pubblico che riguarda il centro dei Reali Siti.