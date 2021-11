Il Castello di Deliceto sarà valorizzato grazie ad un importante finanziamento ministeriale. Il comune dei Monti Dauni, infatti, ha ottenuto dal MIBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 1 milione di euro per la realizzazione di un importante progetto di valorizzazione turistica e culturale denominato “Deliceto e il suo Castello, dal Medioevo al Novecento: la storia rivive tra le vie del borgo”.

Su Facebook il sindaco Pasquale Bizzarro ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo che renderà più fruibile questa testimonianza storica di rilievo. “Un programma di intervento ambizioso” – afferma il primo cittadino , che consentirà una manutenzione straordinaria; l’abbattimento barriere architettoniche; l’allestimento di spazi ed ambienti per convegni ed eventi; la creazione di un polo museale e la creazione di percorsi tematici nel centro storico.

Nel corso di una conferenza stampa, il ministro Dario Franceschini ha presentato la graduatoria dei comuni beneficiari: Deliceto si è posizionato al sesto posto su un totale di 943 domande, rientrando così tra i 37 progetti finanziati a livello nazionale. Tra i borghi del subappennino anche il Comune di Candela è risultato beneficiario di un finanziamento di 900 mila euro per la valorizzazione turistica.