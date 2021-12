La letteratura può, a volte, regalare delle piccole perle adatte a tutti. Se poi queste storie prendono vita “grafica” possono evolversi in qualcosa di molto interessante. È il caso di “Coraline” di Neil Gaiman: vincitore del premio Hugo e del Premio Nebula, è stato anche di ispirazione per un film animato del 2009. Al racconto si aggiunge la matita di P. Craig Russell, disegnatore che vive in Ohio, negli Stati Uniti, e dona alla storia di Gaiman una forza espressiva dirompente, incuneandosi nei sogni del lettore. Coraline è una ragazza di undici anni che si è appena trasferita in una nuova casa. Ama esplorare e questo nuovo luogo sembra fatto apposta per lei: dei vicini strambi, un giardino misterioso e, soprattutto, una porta murata. Il viaggio che compirà attraverso la porta misteriosa è un viaggio nelle paure e nelle insicurezze dell’adolescenza, che sono paure e insicurezze della vita intera. Una storia stupenda, in un adattamento grafico che la esalta.

Se fosse cibo:

Pollo arrosto, patate fritte e piselli verdi: un piatto molto apprezzato dalla protagonista.

Racchiuso in una frase:

Non lo capisci, vero? Non voglio qualsiasi cosa io desideri. Nessuno lo vuole. Non veramente. Che divertimento ci sarebbe se ottenessi tutto ciò che voglio? Così, senza sforzi e senza che significhi nulla. Allora? (p.133)

Edizione utilizzata:

Neil GAIMAN – P. Craig RUSSELL, Coraline, NPE, Eboli 2017.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, in formato cartaceo ed elettronico, nelle maggiori librerie fisiche e online (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it)