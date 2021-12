Ancora incidenti del sabato sera sulle strade di Capitanata. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato ieri notte, tra sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e ha impattato violentemente sul guardrail.

All’interno dell’auto vi erano quattro ragazzi, di cui uno è ricoverato in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita “Ortanova” sulla SS16, non lontano dall’Hotel Novelli. Erano circa le ore 2.30 quando si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’ARRIVO DELL’ELISOCCORSO