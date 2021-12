Diffondiamo integralmente il comunicato stampa dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Orta Nova, Michele De Finis, in merito all’installazione dei nuovi dossi per le vie della città.

Alcuni giorni fa il consigliere Tarantino, con un videomessaggio, chiedeva all’amministrazione Lasorsa il motivo per il quale sono stati installati dei dossi in alcune zone della città. In particolar modo lo stesso consigliere domandava al sindaco e all’assessore al ramo il motivo per il quale l’attraversamento pedonale rialzato in via Foria fosse stato sostituito da altri due dossi.

È necessario premettere che i dossi sono stati istallati a seguito di un progetto, approvato dall’amministrazione Lasorsa circa un anno fa, che riguardava lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale per l’importo di 90 mila euro. Gli interventi approvati riguardavano, nello specifico, oltre al rifacimento dei due sparti traffici in via T. Fiore e in via Martiri di via Fani, l’installazione dei dossi nei pressi delle predette zone, in via Carapelle, in via Stornara (in prossimità del cimitero) e in via Foria. Inoltre, proprio in Via Foria, abbiamo registrato diverse proteste da parte dei cittadini a causa del poco deflusso delle acque piovane, ostacolato dall’attraversamento pedonale realizzato dall’amministrazione precedente.

Per eliminare questa situazione disagevole, abbiamo deciso di sostituirlo con strisce pedonali protette a valle e monte da due dossi artificiali a norma, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, nonché segnalazione mediante marker a pannelli fotovoltaici integrati e catarifrangenti stradali. Risultano, altresì, del tutto infondate le accuse sollevate dal consigliere di opposizione secondo il quale sarebbero stati richiesti risarcimenti di danni al comune da parte dei cittadini. Prima di parlare, suggeriamo al consigliere in questione di informarsi più attentamente e ad evitare di rilasciare dichiarazioni tendenziose e prive di fondamento. Onde evitare magre figure.

