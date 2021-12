30 minutes fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 14/12/2021Sono 401 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 dicembre 2021. Boom di tamponi: 27.096 i test effettuati, per un tasso di positività dell'1,48%, in calo rispetto all'1,6% di martedì scorso.Nel dettaglio, vi sono stati 67 nuovi casi nel Barese, 63 nella Bat, 17 nel Brindisino, 62 nel Foggiano, 111 nel Leccese, 94 nel Tarantino, 10 per residenti fuori regione. Dal computo totale sono stati tolti 23 casi precedentemente inseriti nella categoria 'provincia in definizione'. Sei i decessi in Puglia nelle ultime 24 ore.Salgono a 5.564 le persone attualmente positive (ieri erano 5.539). In salira i ricoveri, a quota 156 (+10 rispetto a ieri): in particolare, vi sono 133 ricoverati in area non critica (+6) e 23 in terapia intensiva (+4). Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 284.125 casi Covid su 5.073.488 di test eseguiti con 271.636 persone guarite e 6.925 decedute.