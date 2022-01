5 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 02/01/2021In Puglia, nel bollettino di domenica 2 gennaio, i nuovi positivi registrati sono 3.451, a fronte di 16.982 test, determinando così un'impennata del tasso di positività, oggi pari al 20,3% (una settimana fa, domenica 26 dicembre, era del 6,7%, con 883 casi su 13.128 tamponi). Non si registrano oggi decessi.Riguardo la suddivisione per provincia, i nuovi casi sono 1.152 nel Barese, 266 nella Bat, 325 in provincia di Brindisi, 459 nel Foggiano, 815 in provincia di Lecce, 376 in provincia di Taranto. 46 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per 12 la provincia è in corso di definizione.Il numero dei positivi sale oggi oltre quota 30mila: sono complessivamente 30.679 (+3312). Le persone guarite sono 277.943 (+140). Lieve aumento oggi anche nel numero dei ricoveri: sono complessivamente 315, sei in più rispetto a ieri, di cui 283 nei reparti di area non critica (+5) e 32 in terapia intensiva (+1).