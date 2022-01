Durante i lavori di scavo per una fogna bianca torna a vedere la luce una strada antica, fatta con ciottoli che riportano probabilmente all’epoca tardoantica. La scoperta è avvenuta a Troia, durante un cantiere su Via Roma. Ne ha dato notizia il sindaco Leonardo Cavalieri che ha avvisato la Soprintendenza per gli opportuni approfondimenti.

“La storia della nostra gloriosa città continua a mostrarsi in tutta la sua potenza e ricchezza” – afferma il primo cittadino del borgo dei Monti Dauni. “Oggi, su via Roma, all’imbocco da via Regina Margherita, durante i lavori di scavo per la realizzazione della rete della fogna bianca, è venuto alla luce il tracciato di un’antica strada di probabile epoca tardo antica-medievale”.

La presenza dell’archeologa ha permesso gli accertamenti sull’antica struttura e la soprintendenza ha dato la possibilità di continuare i lavori previa copertura e adeguata protezione della stessa. “Naturalmente – aggiunge Cavalieri – vi terremo aggiornati sugli sviluppi ed ulteriori ritrovamenti. Ora è tempo di mettersi in azione per trovare finanziamenti e avviare programmi di valorizzazione”.