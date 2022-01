In vista della giornata della memoria del prossimo 27 gennaio, gli studenti di Orta Nova organizzano un’importante iniziativa volta a spiegare il dramma delle deportazioni nei campi di concentramento. Con il progetto Ri-vivere per non dimenticare, ideato dai docenti Margaret Micciola e Maurizio Traisci (coadiuvati dal prof Fernando Porcelli), gli alunni delle classi lll della Scuola Secondaria di l grado dell’Istituto comprensivo S.Pertini presenteranno presso il Palazzo Ex Gesuitico di Orta Nova una mostra del tutto singolare.

Attraverso un percorso guidato si farà un tuffo nel passato, in una pagina ignominiosa della storia, quella del genocidio degli Ebrei d’Europa. All’interno della palazzo storico ortese, infatti, saranno ricreati degli ambienti che vogliono spiegare le difficili condizioni in cui furono costretti a vivere gli ebrei. Un modo per raccontare una pagina brutta della storia moderna e per creare consapevolezza e conoscenza nei più giovani.

All’evento parteciperà la giovane artista ortese Antonella Vigorito che guiderà gli alunni in una estemporanea a tema. Per l’organizzazione della mostra, i docenti hanno ringraziato la dirigente Teresa Mazzamurro, l’ Amministrazione Comunale di Orta Nova e in particolare l’Assessore alla Cultura Dora Pelullo, le associazioni operanti sul territorio e le aziende che hanno contribuito. Le date dell’apertura al pubblico saranno comunicate nei prossimi giorni.