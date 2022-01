9 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 30/01/2022Sono 2209 i casi nuovi casi Covid registrati nel bollettino di domenica 30 gennaio, su un totale di 20.437 test effettuati. Di questi, 689 sono in provincia di Bari, 214 nella Bat, 189 nel Brindisino, 300 nel Foggiano, 482 nel Leccese, 300 nel Tarantino, 16 fuori regione e 19 in provincia ancora da definire.Non sono stati registrati, invece, decessi. Il tasso di positività si attesta al 10,8 per cento, in calo rispetto al 13,52 per cento di una settimana fa.Salgono a 140.665 gli attualmente positivi (ieri erano 138.467), mentre cresce di un'unità il numero dei ricoverati (794 oggi), di cui 732 in area non critica e 62 in terapia intensiva. In totale sono 599.671 i casi Covid registrati da inizio pandemia, con 7.655.226 test eseguiti e 451.808 persone guarite.