Un giardino botanico a cielo aperto, nel centro di uno dei borghi più belli della Capitanata, vero baluardo incontaminato del patrimonio paesaggistico dauno. Sono iniziati, infatti, già da qualche settimana, a Castelluccio Valmaggiore, i lavori per la realizzazione di un bosco cittadino, che vedono come progettista e direttore dei lavori il castelluccese Ernesto Giannetta, dottore Agronomo Forestale.

“Si tratta della realizzazione di un giardino botanico nell’area a valle di Via Sotto Le Mura – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Castelluccio Valmaggiore Angelo Pompa, in riferimento al finanziamento intercettato dal sindaco Rocco Grilli – proprio nei pressi del Museo Valle del Celone, che già da tempo ha intrapreso un percorso di conoscenza legata al territorio e anche alla flora e fauna del posto”.

Saranno piante autoctone, erbe officinali ed esempi della flora locale tipica del territorio ad essere piantate, in una zona centrale del paese. Il progetto prevede anche la sistemazione di sentieri per passeggiare e panchine, con il recupero di una passata iniziativa del Comune castelluccese legata alla piantumazione di un albero per ogni nuovo nato del paese. Castelluccio Valmaggiore è stata recentemente anche oggetto dell’attenzione della Apulia Film Commission, proprio per i suoi paesaggi inediti, forse poco conosciuti, ma di estrema bellezza e particolarità, che consentono anche di accogliere un turismo di prossimità trasversale e fuori dalle consuete mete. Da tempo il Comune di Castelluccio Valmaggiore investe sulla cultura, non solo in tema di eventi, ma anche in termini di cultura storica e ambientale, con risorse dedicate. Sono molti altri, inoltre, i progetti in atto da parte dell’Amministrazione comunale, che hanno ottenuto importanti finanziamenti per opere strutturali di elevata importanza.

Comunicato Stampa