🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 25/02/2022Sono 3.437 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 28.234 test, con un tasso del 12,17 % (una settimana fa era del 13,12%). Registrati anche sette decessi.I nuovi casi sono 855 in provincia di Bari, 249 nella Bat, 317 nel Brindisino, 521 in provincia di Foggia. Più colpita la provincia di Lecce con 1.019 casi, 447 contagi nel Tarantino. I casi di residenti fuori regione sono 21, per otto la provincia è in corso di definizione.In ulteriore calo il numero dei positivi (oggi 82.345, - 962 rispetto a ieri) e dei ricoveri. Complessivamente le persone in ospedale sono oggi 713 (-20), di cui 674 (-15) in area non critica e 39 (-5) persone in terapia intensiva. Il numero dei guariti sale a 636.847 (+4932).