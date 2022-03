Dopo l’impegno nel “Road to Rome 2021”, il Comitato “Sulla Via di Traiano”, attivo dal 2019, ha nominato il nuovo direttivo ed eletto a Presidente Massimo Capuano della Aps Progresso pulito di Ascoli Satriano. Il Comitato rinnova cosΓ¬ il suo impegno per il pieno sviluppo in Capitanata della Via Francigena, cammino storico per pellegrini, camminanti, cavalieri e cicloamatori riconosciuto dal Consiglio d’Europa.

“La Via Francigena Γ¨ una infrastruttura per il turismo lento e sostenibile, che collega Canterbury a Santa Maria di Leuca con oltre 3000 km di strade e sentieri che attraversano Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia. È un mezzo per presidiare, proteggere e valorizzare il nostro territorio e la nostra cultura. Per questo ci aspettiamo attenzione e sostegno dalle Amministrazioni dei nove Comuni attraversati dal percorso.”

“Il lavoro di squadra Γ¨ importante come dimostrato dal successo delle tre tappe di Capitanata del Road to Rome 2021 di Ottobre. Abbiamo animato il passaggio dei pellegrini blogger della manifestazione internazionale e accompagnato in bici da Troia a Canosa il testimonial d’eccezione Vittorio Brumotti. Abbiamo gettato le basi ma c’Γ¨ ancora molto da fare, ora vogliamo rilanciare la nostra azione aprendoci a nuovi associati.”.

IL NUOVO DIRETTIVO

Presidente:

Massimo Capuano (Progressopulito aps)

Consiglieri:

Michele Frezza (indipendente)

Maria Vasciaveo (Proloco di Cerignola)

Ivano Lombardi (Proloco di Stornarella)

Maria Luisa Zirpoli (Proloco Herdoniana)

Altre Associazioni aderenti:

Attivamente insieme (Celle di San Vito)

Startup (Troia)

Cultural routes (Foggia)

Proloco di Stornara

Proloco di Ortanova

Altereco (Cerignola)