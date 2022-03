I gruppi politici del Partito Democratico e dell’Orta Nova Mi Piace tornano a chiedere le dimissioni del sindaco Domenico Lasorsa. Con un post su Facebook gli esponenti della minoranza hanno sottolineato che da mesi non ricevono risposte alle richieste protocollate rivolte all’attuale maggioranza di Governo cittadino.

Nei giorni scorsi le forze d’opposizione hanno evidenziato l’abbandono dei rifiuti dentro e fuori il centro urbano; la totale assenza di trasparenza sulla gestione della raccolta differenziata e sui proventi relativi alla vendita del materiale riciclato; la mancanza di trasparenza sullo sperpero di denaro pubblico per la demolizione del fabbricato pericolante in via Cincinnato; la sempre piΓΉ diffusa mancanza di sicurezza in cittΓ e in ultimo il caso della revoca di una delega ad un assessore.

“Questa maggioranza – si legge nella nota di PD e ONMP – litiga e si azzuffa su incarichi legali e deleghe assessorili, senza perΓ² avere il coraggio di ammettere di aver fallito in tutto e per tutto e soprattutto di non avere piΓΉ i numeri per governare. Orta Nova non merita di rimanere ostaggio di questa amministrazione inconcludente e litigiosa”.