La città di Orta Nova perde una grande personalità che ha dato tanto sotto il profilo culturale e sociale al suo paese. Si è spenta la professoressa Margherita Pasquariello, già docente presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Adriano Olivetti” e grande divulgatrice storica.

La notizia è giunta nel pomeriggio di oggi. L’insegnante combatteva da diverso tempo con una malattia che ha aggravato le sue condizioni di salute. In città era conosciuta soprattutto per la sua attività professionale, ma anche per la sua passione per la storia locale e per gli abiti d’epoca.

Ha curato diverse pubblicazioni di approfondimento storico sulla città di Orta Nova, come quelle che hanno approfondito la costruzione dei palazzi storici, le origini del palazzo federiciano e l’atto istitutivo della città di Manfredonia, partito proprio da Orta Nova. Amava organizzare rappresentazioni teatrali e sfilate di abiti d’epoca. La città, in queste ore, la sta ricordando con commozione e affetto.