Il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, è intervenuto questa mattina per denunciare un disservizio relativo al trasporto pubblico di Ferrovie del Gargano. Stando a quanto riportato dal primo cittadino, infatti, alcuni studenti pendolari residenti a Biccari non hanno potuto usufruire del servizio di trasporto pubblico, nonostante il regolare pagamento dell’abbonamento mensile, a causa della soppressione di alcune corse aggiuntive. Inoltre, non avrebbero ricevtuo alcun tipo di preavviso.

“Quale che sia il motivo – spiega Mignogna – è evidente che lasciare gli studenti a terra non può essere considerata una soluzione ammissibile. Perciò stamattina ho scritto una nota formale all’Azienda, alla Provincia, alla Regione e per conoscenza al Prefetto di Foggia per segnalare l’accaduto e chiedere l’immediato rispristino del servizio.

Nell’incontro di questo pomeriggio Provincia e ed Azienda hanno confermato piena disponibilità alla risoluzione del problema, ma sarà necessario acquisire l’assenso della Regione Puglia al rifinanziamento delle corse aggiuntive. Perciò sarà necessario ancora qualche giorno di pazienza”.

“Spero che a Bari sia chiaro a tutti che per chi abita in un piccolo comune di un’Area Interna il trasporto pubblico è un presupposto essenziale per l’esercizio di diritti fondamentali come quello allo studio e non solo” – aggiunge il sindaco. “Ogni limitazione, disagio e disservizio è un assist allo spopolamento e all’abbandono. Una cosa che non possiamo in alcun modo accettare. Per questo non molleremo di un centimetro”.