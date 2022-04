Il passaggio alla raccolta differenziata senza bidoni stradali è tutt’altro che facile. Lo sanno bene ad Orta Nova dove l’abbandono dei rifiuti è un fenomeno che sembra impossibile da debellare. L’ultimo caso eclatante riguarda una piazzola cittadina dove era presente un bidone, poi rimosso. Nonostante questo sul posto vengono tuttora rilasciati bustoni di rifiuti domestici che rendono insalubre la zona.

Dopo opportuna segnalazione sono intervenuti sul posto gli operatori ecologici per bonificare l’area. Ma a distanza di poche ore la piazzola è tornata ad essere invasa dai rifiuti. Sui social è partita l’indignazione dei cittadini e anche degli stessi operatori ecologici che hanno sottolineato la difficoltà nell’ovviare ai comportamenti incivili. Il tema dell’abbandono stradale sarà oggetto anche di un consiglio comunale, richiesto dalla minoranza, per cercare di capire come l’Amministrazione Comunale ortese sta fronteggiando questa problematica.

Nel frattempo ad Orta Nova sono state rimosse anche le “campane” stradali del vetro. L’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti ha consegnato dei mastelli per conferire il vetro nelle giornate prefissate. Ma le aree dove erano presenti le campane stanno comunque diventando ricettacolo di rifiuti, in una situazione complessiva che sembra essere sempre più fuori controllo (Foto di Michele Marzo da Facebook).