A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, è morto un operaio 63enne originario di Stornara. Si tratta di Gianni Russo, emigrato da giovane verso il nord Italia per cercare lavoro. L’uomo è stato rinvenuto a terra all’interno del capannone dove lavorava come elettricista. Sulla morte dell’operaio dovrà fare chiarezza il magistrato che è intervenuto sul posto subito dopo la tragedia.

Infatti, il corpo di Gianni Russo è stato rinvenuto 48 ore dopo il decesso. L’uomo sarebbe morto lunedì scorso, forse in seguito alla caduta da un ponteggio. Ma non essendoci nessuno nel capannone è stato ritrovato soltanto nella giornata di mercoledì, dal titolare che era stato allarmato dalla presenza di un’auto parcheggiata. Nel frattempo la famiglia non aveva allertato le autorità per la scomparsa, quindi non si esclude che possa essere tornato sul posto.

Anche da Stornara, paese d’origine dell’operaio deceduto, è giunta la vicinanza alla famiglia. “A nome di tutta l’amministrazione comunale e la cittadinanza” – afferma il sindaco Rocco Calamita – mi unisco al dolore che ha colpito la famiglia Russo per la tragedia accaduta al nostro concittadino Gianni. Nel 2022 non è più tollerabile ricevere notizie di incidenti sul lavoro”.