Bruttissimo incidente stradale all’altezza di Carapelle. Un furgone con a bordo dei braccianti agricoli si è scontrato con un’autovettura sulla complanare della SS16, quasi all’altezza dello svincolo per Borgo Incoronata. L’impatto, avvenuto alle ore 17 circa del 16 aprile, è stato violentissimo e almeno 7 occupanti del furgone sono rimasti feriti. Due di questi sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia per mettere in sicurezza l’area.