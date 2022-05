Le guardie ambientali “Civilis” di Manfredonia tornano nel territorio dei 5 Reali Siti. Negli scorsi giorni, il Generale Giuseppe Marasco, è intervenuto nei pressi del depuratore AQP di Stornarella. Qui è emerso un guasto tale per cui le acque non depurate venivano sversate all’interno di un corso d’acqua. Le guardie ambientali hanno anche denotato il mancato funzionamento del sistema di depurazione.

“Vergogna – scrive su Facebook Giuseppe Marasco – i cittadini pagano nelle cartelle AQP il servizio di depurazione delle acque fognarie, mentre il depuratore non funziona a norma di legge e regolamenti PH7, i cittadini devono mettersi tutti d’accordo con un legale e non pagare un servizio che non viene effettuato ”

Dopo il video è intervenuto il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, che ha affermato quanto segue: “Appena ho visto il video – afferma il primo cittadino – ho contattato AQP il quale mi ha riferito che è stato un temporaneo disservizio che è durato qualche ora ed è stato prontamente risolto lunedì. Scriverò per avere una relazione dettagliata del problema in corso”.

