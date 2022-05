Si insedierà oggi, sabato 7 maggio 2022, il nuovo Comandante della Polizia Locale di Orta Nova, vincitore di concorso pubblico a tempo pieno ed indeterminato, nella persona del dott. Michele Bruno; per molti non sarà una sorpresa in quanto si tratta di un ritorno nella cittadina dei Cinque Reali Siti. Sicuramente i nostri lettori ricorderanno che il dott. Bruno già nell’anno 2017 fece una breve esperienza, tra i mesi di giugno e luglio, nel comune del basso tavoliere, facendo poi ritorno nell’Ente dal quale all’epoca dipendeva ovvero Lavello.

Dopo una laurea in giurisprudenza e l’abilitazione da avvocato presso la Corte d’Appello di Potenza, il dott. Bruno, ha acquisito un ulteriore titolo universitario in ingegneria civile ed ambientale e della sicurezza, iscrivendosi all’ordine degli ingegneri della provincia di Foggia. Un’ulteriore qualifica che si aggiungerebbe ad un curriculum già di tutto rispetto, nonostante la giovane età di appena 38 anni. Professionalmente il dott. Bruno ha ricoperto, sempre come vincitore di vari concorsi pubblici, negli anni dal 2006 al 2010 l’incarico di Agente di Polizia Locale in Melfi, dal 2010 al 2019 l’incarico di Vice Comandante della Polizia Locale in Lavello e dal 2019 al 2022 l’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico sempre presso il Comune di Lavello. Rientrano nel curriculum del neo-Comandante anche la vittoria del concorso da Comandante a Senise, nonché la presidenza di numerose commissioni concorsuali.

L’insediamento del nuovo Comandante avviene a pochi giorni dai fatti di cronaca che hanno interessato il Comando. Raggiunto dalla nostra redazione il dott. Bruno ha dichiarato “Mi preme in primo luogo ringraziare la Città che ospiterà questo mio nuovo incarico ed i cittadini. Cercherò, come ho sempre fatto nelle mie precedenti esperienze professionali, di essere vicino ai cittadini che restano gli utenti finali del servizio reso dalla Polizia Locale, mantenendo inoltre un rapporto di lealtà istituzionale, che auspico reciproco, con l’Amministrazione Civica e con tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Certamente c’è molto da fare, ma l’impegno e la buona volontà non mi mancano, né manca la volontà di fare qualcosa di buono per la comunità. Da ultimo, non posso esimermi dal ringraziare chi mi ha preceduto nel corso di questi ultimi anni.”

Comunicato Stampa