La 16° edizione del cammino di S.Nicola (3-8 Maggio 2022) ha coinvolto, come ogni anno, la nostra comunità di Stornarella in una grande attività di accoglienza, fatta di scambi emozionali e all’insegna della gioia reciproca. L’amministrazione comunale e la Proloco, hanno voluto accogliere i pellegrini diretti alla Basilica di San Nicola a Bari con un’umile cena comunitaria che ha messo in tavola i prodotti locali gentilmente offerti da alcune aziende locali.

L’evento, all’insegna di scambi culturali e religiosi, ha avuto l’apoteosi nel canto a San Nicola accompagnato magistralmente da alcuni camminatori esponenti del gruppo folkloristico “La Takkarata” proveniente da Fregneto Monforte (BN). La compagnia, quest’anno si è arricchita della presenza della Dott.ssa Monia Franceschini, funzionaria di Roma Capitale per i cammini religiosi.

“Ci piace sottolineare – affermano dalla Proloco di Stornarella – che non poteva avere cornice migliore l’inaugurazione della sede della Proloco in Piazza Umberto I con la presenza di chi amorevolmente si mette in cammino e durante il tragitto chiede ospitalità per una sosta ristoratrice. L’aspetto spirituale è stato curato da Don Angelo che ha voluto condividere anche un piccolo momento conviviale con i pellegrini. Per concludere, vogliamo tutti coloro che, con la loro disponibilità, ci hanno fatto sentire una comunità accogliente”.