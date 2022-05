Con l’arrivo delle prime calde temperature torna l’incubo degli incendi nelle campagne. Quest’anno il problema si è ripresentato con discreto anticipo, non appena la colonnina del termometro è tornata a salire. Le modalità sono sempre le stesse: scarti vegetali e di lavorazione che vengono dati alle fiamme, nonostante esistano modalità di smaltimento gratuite e legali.

I roghi hanno generato un’aria irrespirabile che negli scorsi giorni ha raggiunto le città dei Cinque Reali Siti. Le prime segnalazioni sono giunte da Carapelle e da Orta Nova, da zone non molto lontane dai centri abitati. I cittadini hanno allertato i vigili del fuoco e le autorità locali per ottenere lo spegnimento dei roghi e per tornare a respirare aria salubre.

Lo scorso anno i sindaci dei Comuni dei 5 Reali Siti avevano cercato di fare fronte comune su questa atavica problematica. Con la fine delle colture agricole primaverili/estivi il fenomeno raggiunge proporzioni importanti; per questo era stata istituita una task force congiunta presso la Prefettura. Nonostante ciò i cittadini sono tornati ad avvertire un disagio che mette in serio pericolo la salute.