Arrivano le condanne per i quattro autori dell’assalto al bancomat della Bper di Fara San Martino in provincia di Chieti. L’episodio di cronaca è avvenuto il 9 ottobre 2021. A distanza di poche settimane, sulla base di gravi indizi di colpevolezza, furono arrestati gli autori del furto che fruttò circa 12mila euro.

In questi giorni il gup del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, ha condannato con il rito abbreviato a 6 anni di reclusione un 32enne di Stornara e a 4 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno un 35enne e un trentenne residenti a Orta Nova. I tre vennero arrestati il 25 ottobre 2021 in seguito alle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, uno in carcere e due ai domiciliari.

Secondo l’accusa, dopo aver fatto esplodere la cassa Atm, i tre si impossessarono del denaro dandosi poi alla fuga. Erano anche accusati di aver illecitamente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno rudimentale, la cosiddetta ‘marmotta, e di aver rubato a Perano (Chieti) la Fiat Panda utilizzata subito per raggiungere Fara San Martino. Una quarta persona, un 35enne di Cerignola ,ritenuto responsabile del colpo, era stata arrestata dai Carabinieri della compagnia di Lanciano a marzo scorso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.