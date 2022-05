La storia d’amore tra mister Zeman e il Foggia sembra arrivata al capolinea. Questa volta, vista l’età anagrafica del boemo, potrebbe essere davvero l’ultimo passaggio del tecnico in rossonero. Dopo la buona stagione, conclusasi ai play off di lega pro con la sconfitta a Chiavari, l’allenatore che ha fatto la storia dei colori rossoneri lascerà la Capitanata. Negli scorsi mesi anche la città aveva tributato un omaggio al grande maestro, tramite la consegna di un murales tra le vie della città.

Da giorni era nell’aria un clima di smobilitazione nel quadro tecnico del Calcio Foggia. Ieri, in conferenza stampa, il presidente Nicola Canonico ha annunciato che l’avventura del tecnico boemo sia giunta al capolinea. “Ho avuto un lungo confronto con Zeman – ha affermato Canonico alla stampa – lo ringrazio ma non se la sente di continuare. Lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, ho provato in tutti i modi a convincerlo ma quando uno non se la sente di continuare è inutile insistere. Non è una questione di presupposti, non ha stimoli”.

Il presidente ha fatto il punto anche sulla rosa del Foggia. Durante la prossima estate si lavorerà per rendere ancora più competitiva la squadra. Ma la programmazione tecnica potrebbe essere stata la motivazione che ha portato alla separazione con il tecnico. Sempre nella giornata di ieri anche il vice-presidente del Calcio Foggia Sario Masi ha annunciato le sue dimissioni. Anche il DS Pavone non farà più parte dello staff dei rossoneri. Ora il Foggia dovrà partire da uno zoccolo duro di 13 calciatori tesserati per costruire la nuova stagione di Serie C.

LA CONFERENZA STAMPA DI CANONICO