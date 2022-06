E’ venuto improvvisamente e prematuramente a mancare Rocco Grilli, più volte sindaco del Comune di Castelluccio Valmaggiore. 58 anni, il primo cittadino era stato rieletto nel 2019 con enorme consenso, dopo l’elezione a sindaco nel 2009 e la riconferma nel 2014.

Amministratore equilibrato e preparato, stimatissimo per la mitezza, l’educazione e la gentilezza che lo hanno sempre contraddistinto, riconosciutagli da più parti, a livello istituzionale e non solo. I festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giovanni Battista, nel Comune dei Monti Dauni, sono stati annullati in senso di lutto e cordoglio dell’intera comunità, profondamente scossa dalla scomparsa.

Le esequie si svolgeranno giovedì 23 giugno, alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Castelluccio Valmaggiore. Dalla mattina di giovedì 23, alle ore 9,30, presso la sala consiliare del Comune sarà allestita una camera ardente, aperta a tutti coloro che vorranno porgere il loro ultimo saluto. Alle ore 15:15 è prevista la partenza del corteo dal Comune verso la chiesa.