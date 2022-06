Lunedì 27 giugno partirà il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” a Stornarella. “Questa nuova metodologia di raccolta dei rifiuti” – fanno sapere dal Comune dei Reali Siti – ci permetterà di avere il servizio di raccolta a domicilio e di salvaguardare l’ambiente e la salute, riducendo la quantità dei rifiuti indifferenziati in discarica, oltre che abbassare i relativi costi di conferimento, che, ad oggi, sono altissimi!”

Gli operatori ecologici domenica 26 giugno provvederanno a rimuovere i cassonetti stradali. A partire da lunedì 27 giugno sarà operativo il Centro di Raccolta Comunale situato in località Pasquariello (strada cantina sociale), dove sarà possibile conferire tutti i rifiuti differenziati per tipologia (umido/organico, plastica e metalli, carta, pannolini/pannoloni/assorbenti, indifferenziato) e non (ingombranti e R.A.E.E.), ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Inoltre, è stato attivato il numero verde 800 022 993 al quale sarà possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, per chiedere informazioni su come differenziare e per prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. I mastelli e le buste devono essere apposti all’esterno delle abitazioni, secondo il calendario stabilito dal Comune, a partire dalle ore 21 del giorno precedente e fino alle ore 5 del giorno di raccolta di quella categoria di rifiuto. “Mai come in questo momento – concludono dal Comune – siamo chiamati ad avere senso civico e rispetto, dimostrando di essere una comunità unita e collaborativa, capace di poter raggiungere obiettivi importanti”.