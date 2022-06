Dal 1975 il Laboratorio Giepi Srl di Foggia opera per verificare affidabilità e sicurezza di materiali, manufatti e siti, nell’interesse pubblico e privato.

Il Laboratorio Giepi possiede entrambe le Autorizzazioni ministeriali, uniche e imprescindibili prerogative, per svolgere prove e rilasciare certificazioni sia sui materiali da costruzione, sia su terre (geotecniche) e svolge la propria attività riconosciuta “di pubblica utilità” per Studi Tecnico-Professionali, per Enti Pubblici Anas, Autostrade, Ferrovie dello Stato.

Gli Enti statali, gli operatori dell’edilizia, i privati sono impegnati a verificare e monitorare lo stato di conservazione di strutture civili e industriali, fabbricati, strade, ponti, viadotti, ospedali, che comportano prelievo di materiali, indagini non distruttive, in sito e prove in laboratorio per garantire la sicurezza del cittadino.

Il Laboratorio Giepi, attraverso l’impegno del suo Direttore Ing. Federico Giuliani, è stato tra i tre fondatori, assieme ai Laboratori di Firenze e Siena, che nel 1975 è stato autorizzato ad operare ai sensi della legge eseguendo indagini, prove e certificazione su materiali da costruzione (Aut. Min. n.14203/10.12.1975) e, per “Prove Geotecniche” (Aut. Min n.52502/11.10.2004).

Il Laboratorio, oggi diretto dall’Ing. Piero Giuliani, effettua il proprio servizio, richiesto da Professionisti, Anas, Ferrovie, Autostrade, Comuni, Province, a garanzia della sicurezza comune e nell’interesse pubblico e privato. Pertanto, esegue analisi, prove per certificare qualità e affidabilità di materiali, prodotti, manufatti, e affianca le Società di certificazione, ai fini della Marcatura CE, effettuando analisi, prove e ricerche sulle materie estrattive di cave e miniere, funzionali anche a materiali, manufatti e premiscelati per l’edilizia.

Fra le prove in sito svolte da Giepi: Indagini su Terreni di Fondazione, Prove di carico su piastra e densità di sito, di permeabilità, ecometriche Pit, su pali di fondazione, prove triassiali, di taglio diretto ed edometriche, Geoelettrica, Geosismica, Georadar, Modulo di deformazione “K”; Controlli ultrasonici Cross-Hole, Classificazione terre.

Per quanto concerne le Indagini su strutture civili e industriali, Giepi svolge Prove di carico su strutture e/o elementi strutturali, su ponti e viadotti, con Martinetti Piatti, Pacometriche per rilevazione armature, Carotaggi e microcarotaggi su elementi strutturali in c.a. e conglomerato bituminoso; prove non distruttive come applicazione metodo Sonreb (combinato: prove sclerometriche-ultrasuoni); indagini endoscopiche e con termocamera; Test di Sfondellamento solai per scuole, edifici pubblici e privati.

L’esperienza consolidata in quasi 50 anni di attività consente di offrire un servizio fondamentale ed utile per la società. La stessa attività ha consentito di formare più generazioni di tecnici esperti e operatori, attivi sia sul campo che in laboratorio per rilevare, testare e monitorare strutture anche complesse operando con strumentazione sempre adeguata alle circostanze e tecnologicamente avanzata.

In questo percorso formativo e di indagine il Laboratorio Giepi si è sempre posta a disposizione di Università e Istituti tecnici nella didattica di laboratorio supportando la ricerca applicata ed accogliendo all’interno della propria struttura giovani appena formati, diplomati e laureati, con speciale attenzione, da sempre, a professioniste donne, tanto nell’ambito tecnologico, quanto per responsabilità gestionali e amministrative.

