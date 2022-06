Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l’area di sgambamento per cani di via Tommaso Fiore ad Orta Nova. Le fiamme, nella serata del 24 giugno, hanno avvolto le sterpaglie che si trovavano nel recinto e hanno lambito gli edifici circostanti, causando non pochi disagi ai residenti della zona.

Sono in corso accertamenti per capire se si sia trattato di un incendio fortuito o doloso. Intanto il presidente delle Guardie Ambientali d’Italia della sezione di Orta Nova, Domenico Sgaramella, punta l’attenzione sul tema della manutenzione delle aree verdi cittadine.

“Dopo circa due mesi di richieste verbali di potatura fatte personalmente presso il comune” – afferma Sgaramella – “questi sono i risultati, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica e un cane randagio randagio in custodia presso l’area”.

GUARDA IL VIDEO