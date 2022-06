Il 28 giugno presso la sala consiliare si è tenuta la prima seduta del consiglio comunale di Orsara di Puglia presieduta dal neo-sindaco Mario Simonelli, eletto nella tornata elettorale del 12 giugno per il mandato amministrativo 2022-2027. Il sindaco, dopo aver effettuato il giuramento, ha comunicato i nomi e le deleghe dei consiglieri che comporranno la giunta: Silvia Intenzo, vicesindaco con deleghe a bilancio, personale e sport e Francesca Zullo, assessore con delega alle politiche sociali.

A tal proposito Simonelli afferma: “Con la nomina di due giovani donne nella giunta si vuole dare atto e riconoscimento all’impegno che le cinque candidate hanno profuso per la riuscita del progetto politico alla base della lista ‘Insieme per Rinascere'”. Durante il consiglio, particolarmente partecipato, sono stati anche nominati i capigruppo: Chirico Andrea Staffieri per il gruppo “Insieme per Rinascere” e Giuseppe Zullo per il gruppo “Orsara 3.0 – un paese nuovo”.

Infine, il sindaco e la giunta hanno comunicato le deleghe che sono state assegnate ai consiglieri comunali: Leonardo Acquaviva: ambiente, servizi cimiteriali e trasporti; Teresa Cericola: sanità, politiche familiari e servizio civile; Vincenzo Cericola: servizi alla cittadinanza e protezione civile; Chirico Andrea Staffieri: attività produttive, periferie, commercio e politiche giovanili; Michele Roberto Terlizzi: agricoltura, boschi e randagismo.

“Il nostro sarà un lavoro amministrativo nel rispetto reciproco e con responsabilità per il bene di tutta la comunità orsarese e per questo sarà necessario attivare tutti i mezzi per garantire la condivisione e la partecipazione delle scelte amministrative”, conclude così il sindaco Simonelli il consiglio comunale.

Queste le parole della vicesindaco Silvia Intenzo, record di preferenze nella storia politica di Orsara, al termine dell’adunanza: “Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata prima dagli elettori e poi dal sindaco Mario Simonelli. Con la larga vittoria del 12 giugno abbiamo intrapreso un cammino di responsabilità nei confronti di tutta la comunità orsarese. Il nostro impegno è totale per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e per rilanciare il nostro paese. È questo quello che serve ad Orsara: un rilancio”.

Comunicato Stampa