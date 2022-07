Tornano a salire i numeri relativi ai contagi da Covid-19 a Stornarella. A darne notizia è il sindaco del Comune dei Reali Siti, Massimo Colia, in una nota con la quale torna a chiedere prudenza ai cittadini. La variante Omicron 5, sulla falsa riga di quanto sta accadendo a livello nazionale, torna ad imperversare nonostante non si segnalino decorsi gravi della malattia.

“Come su scala nazionale anche a livello locale i contagi sono in aumento” – riporta il sindaco di Stornarella. “Da comunicato ufficiale della Prefettura aggiornato al 30-06-2022 i positivi nel nostro comune sono 94. Pur dovendo affrontare i disagi delle condizioni di isolamento, nessuno dei positivi ha particolari problemi di salute”.

“Riteniamo che informare la popolazione sia doveroso anche a seguito di voci fuorvianti che spesso circolano” – aggiunge Massimo Colia. “L’uso della mascherina non è più obbligatorio ma è raccomandato in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Ciò significa che in bar e ristoranti, negozi e centri commerciali, parrucchieri e estetisti, uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche l’utilizzo resta sempre fortemente consigliato”.