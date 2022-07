E’ stato finanziato il progetto che il Comune di Celle di San Vito ha presentato all’interno della Linea di Azione B dell’investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi” nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il progetto, presentato con i comuni di Castelluccio Valmaggiore e Faeto, ha ottenuto più di 2 milioni e mezzo di euro e ha come finalità la rigenerazione culturale e sociale di questi tre comuni.

“L’obiettivo principale del progetto è quello di creare azioni di supporto alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni relative all’offerta di questo territorio – ha dichiarato la Sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini – Una linea di azione che promuoverà il nostro brand non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale”. In effetti, sarà creato un portale web come punto di riferimento per i turisti da utilizzare come canale di comunicazione primario. Al suo interno si promuoveranno non solo le iniziative turistiche ma anche le attività produttive, le eccellenze enogastronomiche, gli alloggi e gli eventi culturali. Il tutto per guidare il turista in un’esperienza a 360° dell’intero territorio dei tre comuni.

Ma, prima di arrivare alla fase di promozione del territorio, il progetto prevede di rafforzare le interconnessioni nei tre borghi in termini culturali, sociali e produttivi oltre a potenziare i servizi e le infrastrutture. “In prima battuta sarà offerta ai cittadini una formazione di stampo imprenditoriale e culturale che li supporti nell’avvio di piccole attività produttive – ha proseguito la Sindaca Giannini – In secondo luogo renderemo fruibili le infrastrutture già esistenti come, ad esempio, l’ammodernamento dell’Info Point.”

Ma non finisce qui. Il progetto prevede la realizzazione di attività culturali che siano utili all’aumento della proposta turistica come una residenza per artisti che sia attiva ogni anno e la realizzazione di un festival delle minoranze linguistiche. Il comune di Celle di San Vito, infatti, unitamente al vicino comune di Faeto, è l’unica isola linguistica francoprovenzale presente nel sud Italia, riconosciuta e tutelata da una legge statale quale “preziosa minoranza etnico-storico-linguistica”. Non solo, il francoprovenzale è stato riconosciuto dall’Unesco lingua a rischio di estinzione e, pertanto, inserita nell’Atlante Atlas come patrimonio culturale immateriale da tutelare.

Infine, il progetto prevede la creazione di una biblioteca digitale che permetterà di tutelare e valorizzare antichi mestieri e tradizioni culturali, linguistiche ed enogastronomiche del territorio. “Questo progetto fa leva sul forte senso di comunità e di connessioni con le radici del proprio territorio – ha concluso Giannini – aspetti che motiveranno gli attuali abitanti a restare nelle proprie comunità e a creare un fermento culturale ed economico capace di autoalimentarsi nel corso degli anni, aumentando l’attrattività dei tre borghi e riuscendo così ad invertire il trend di spopolamento in questi comuni.”

Il progetto di Celle di San Vito è uno dei 23 progetti della Linea B del PNRR finanziati in tutta la Puglia. In totale, in provincia di Foggia sono arrivati 14 milioni di euro, di cui, appunto, più di 2,5 milioni di euro sono finiti ai 3 Comuni della Valle. Nei giorni scorsi, si è tenuto nella sala consiliare del comune di Troia un incontro con i sindaci dell’Area Interna per valutare sinergie tra i progetti finanziati della Linea B con i progetti finanziati con la Linea A del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Comunicato Stampa